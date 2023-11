برلمانية: مجـ.زرة جباليا تفضح عدوان إسرائيل ونواياها القبيحة ولابد من وقفة للقادة العرب

قائلة: مصر تبذل أقصى ما في طاقتها لوقف العدوان وتحقيق تهدئة فورية.وطالبت التمامى، بضرورة وجود ضغط دولى على إسرائيل، لضمان وجود ممر آمن لدخول المساعدات في ظل القصف المتواصل على مدار اليوم على جميع أنحاء القطاع. مشيرة إلى أن قوات الاحتلال قامت بإلقاء 6 قنابل إجمالي وزنها 6 أطنان من المتفجرات على مخيم جباليا وهو ما يكشف فداحة العدوان، ويفضحها أمام العالم.واختتمت بالدعوة، الى القادة العرب والعالمين العربي والاسلامى لوقف اسرائيل عند حدها، فلا يمكن الاستمرار في جريمة الابادة الجماعية والجميع صامتون.

