برقوق... سر بشرة شابة ومرنة

كشفت أخصائية التغذية زويا بوجدانوفا، أن الاستهلاك المنتظم للبرقوق له تأثير متجدد من خلال تحسين حالة الجلد.وقالت خبيرة التغذية بوجدانوفا إن معدل الشيخوخة يتحدد جزئيا عن طريق الإجهاد التأكسدي، وهي حالة تحدث في الجسم بسبب تراكم عدد كبير من الجذور الحرة الضارة بالخلايا ولمنع الإجهاد التأكسدي، تحتاج إلى مراقبة نظامك الغذائي وعلى وجه الخصوص، تناول الأطعمة التي تعتبر مصدرًا غنيًا ب مضادات الأكسدة .

وتحديداً، بحسب اختصاصية التغذية، فإن تناول البرقوق يساعد على تجديد بشرة الوجه، والبرقوق غني بالفيتامينات A و B، ويحتوي على الكثير من المغنيسيوم والحديد والكالسيوم، بالإضافة إلى المواد التي تحيد الجذور الحرة، وعلقت قائلة:"وبالتالي فإن تناول البرقوق يبطئ عملية الشيخوخة".وأضافت بوجدانوفا أن التواجد المستمر لمجموعة متنوعة من الفواكه في النظام الغذائي هو أحد أسرار البشرة الشابة، ما هو مهم يجب أن تكون هذه الفواكه ذات مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض البرقوق هو واحد من هذه الفواكه.

البرقوق بشرة الشيخوخة مضادات الأكسدة التغذية

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