برغم التعادل .. شاهد | جمهور الأهلي يساند فلسطين

وودع الأهلي الدوري الإفريقي على يد صن دوانز في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة فى نصف نهائى الدوري الأفريقي.ويواجه صن داونز منافسه الوداد المغربي في نهائى الدوري الإفريقي.

