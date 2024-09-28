برشلونة يواجه أوساسونا في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني

عن التشكيل الرسمي للفريق أمام أوساسونا ، خلال المباراة التي تقام فى تمام العاشرة مساء اليوم السبت، على ملعب السادار الأولمبى ضمن مباريات الجولة الثامنة لمنافساتوحقق برشلونة العلامة الكاملة فى مسابقة الدورى الإسبانى حاصدا 21 نقطة من 7 مباريات بفارق 4 نقاط عن الوصيف ريال مدريد، فيما يحتل فريق أوساسونا المركز 7 ويمتلك في قبعته 11 نقطة.

ويخوض فريق برشلونة اللقاء من أجل تحقيق النقاط الثلاثة للمرة الثامنة على التوالي هذا الموسم، لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، للفوز ببطولة الدوري الذي خسره العام الماضي لصالح غريمه ريال مدريد. يدخل برشلونة المباراة، وهو يفتقد جهود حارسه وقائده الألماني مارك أندريه تير شتيجن، المصاب، ولكن الحارس البديل اينياكي بينيا ظهر بمستوى جيد في مباراة الفريق الأخيرة أمام خيتافي ويحظى بثقة المدرب هانزي فليك.

على الجانب الآخر يعلم فريق أوساسونا جيدا أن مواجهة برشلونة لن تكون سهلة، ولكنه يتطلع للعودة لطريق الانتصارات بعد التعادل السلبي مع فالنسيا في الجولة الماضية، حيث يهدف الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية للتقدم خطوة في جدول الترتيب.الحكومة تنفى إصدار قرار بتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولارالزمالك ينشر صورة زيزو والكأس ويعلق: استيقظ الشخص الذي فاز بالسوبر الأفريقيانفجارات ضخمة تهز إسرائيل..

برشلونة أوساسونا الدوري الإسباني كرة القدم

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