برشلونة يهزم يونج بويز بثلاثية دون رد في دوري أبطال أوروبا

افتتح روبرت ليفاندوفسكي التسجيل في الدقيقة 8، وأضاف رافينيا الهدف الثاني في الدقيقة 34، قبل أن يعزز جيرارد مارتينيز النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 37.

عاد ليفاندوفسكي ليسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 51، واختتم محمد علي كامارا لاعب يونج بويز الخماسية بتسجيله هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 81.بهذا الفوز، عاد برشلونة إلى طريق الانتصارات في دوري الأبطال بعد خسارته في الجولة الأولى أمام موناكو بنتيجة 2-1. أما يونج بويز، فقد واصل نتائجه السلبية بعد خسارته في الجولة السابقة أمام أستون فيلا بثلاثة أهداف دون رد.

يُذكر أن برشلونة كان قد تعرض لخسارته الأولى في الدوري الإسباني هذا الموسم أمام أوساسونا بنتيجة 4-2، مما أدى إلى توقف رصيده عند 21 نقطة في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد الوصيف.أشرف خضر: متفائل بشوقي غريب رغم صعوبة الأوضاع في الإسماعيلي.. فيديوالهلال يسحق الشرطة بخماسية في دوري أبطال آسياأشرف خضر: متفائل بشوقي غريب رغم صعوبة الأوضاع في الإسماعيلي.. فيديو

برشلونة يونج بويز دوري أبطال أوروبا كرة القدم فوز

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