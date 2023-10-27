برشلونة ضد ريال مدريد.. نجوم الفريق الملكي يصلون كتالونيا قبل الكلاسيكو

، مساء الجمعة، إلى مدينة برشلونة، استعدادا لمواجهة الكلاسيكو، والمقرر لها فى تمام الرابعة والربع من عصر، غدا السبت، على ملعب "مونتجويك"، معقل الفريق الكتالوني، فى قمة مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 25 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن جيرونا، صاحب نفس الرصيد، ثم برشلونة، فى المركز الثالث برصيد 24 نقطةوحط ريال مدريد، الرحال إلى كتالونيا، بكامل نجومه، يتصدرهم البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينجهام. المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

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بعد إصابته.. جواو فيليكس يكشف موقفه من خوض الكلاسيكو ضد ريال مدريدكشف البرتغالي جواو فيليكس، لاعب فريق برشلونة، موقفه من خوض الكلاسيكو ضد ريال مدريد. وسقط جواو فيليكس على أرضية الملعب مصابا خلال مواجهة برشلونة اقرأ أكثر ⮕

بيلينجهام يغيب عن تدريبات ريال مدريد قبل الكلاسيكوغياب بيلينجهام عن تدريبات ريال مدريد قبل الكلاسيكو اقرأ أكثر ⮕

تشافى: خطتنا لن تتغير أمام الريال.. ونسبة الفوز 50 % فى الكلاسيكوأكد تشافي هيرنانديز مدرب فريق برشلونة الاسباني أن الفريق لن يغير خطته خلال مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد غدا اقرأ أكثر ⮕

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برشلونة ضد ريال مدريد.. قائمة أكثر اللاعبين مشاركة تاريخيا فى الكلاسيكويستضيف برشلونة، غريمه التقليدي ريال مدريد، فى مواجهة الكلاسيكو المنتظرة بين الفريقين، والمقرر لها فى تمام الرابعة والربع من عصر، السبت، على ملعب 'مونتجويك'، معقل الفريق الكتالوني اقرأ أكثر ⮕

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد فى الكلاسيكو الإسبانىيترقب عشاق الساحرة المستديرة قمة كرة القدم التي تجمع بين فريق برشلونة الاسباني ضد ريال مدريد غدا السبت في كلاسيكو الأرض اقرأ أكثر ⮕