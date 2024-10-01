برشلونة يواجه يونج بويز في دوري أبطال أوروبا

الإسبانى، عن التشكيل الرسمي للفريق أمام ضيفه يونج بويز السويسرى، فى ال مباراة التى تجمع الفريقين في العاشرة مساء اليوم ضمن منافسات بمسابقةوسقط برشلونة فى مستهل مشواره أمام موناكو بنتيجة 2-1 على ملعب "لويس الثاني" ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا في ثوبها الجديد.

وألحق فريق أوساسونا الهزيمة الأولى لنظيره فريق برشلونة بنتيجة 4-2، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرا على ملعب السادار الأولمبى، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمنافسات الدوري الإسباني.

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