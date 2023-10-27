برج الحوت وحظك اليوم السبت 28 اكتوبر 2023| عبر عن مشاعرك

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أمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الغدكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، المتوقعة غدا السبت 28 أكتوبر 2023. اقرأ أكثر ⮕

توقعات الابراج وحظك اليوم السبت 28 اكتوبر 2023 على الصعيد المهني والعاطفي والصحييبحث عدد كبير من الاشخاص عن تووشبكةقعات الأبراج و حظك اليوم بشكل متكرر على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة البحث الدولية جوجل اقرأ أكثر ⮕

اليوم.. 'الإدارية العليا' تبدأ استقبال الطعون على الانتخابات الرئاسيةتستقبل المحكمة الإدارية العليا الطعون على الانتخابات الرئاسية اليوم الجمعة 27 أكتوبر وحتى السبت 28 أكتوبر 2023، وقيدها بجدول المحكمة، كما حددت من يوم الأحد اقرأ أكثر ⮕

'الإدارية العليا' تبدأ اليوم استقبال الطعون على الانتخابات الرئاسيةتستقبل المحكمة الإدارية العليا الطعون على الانتخابات الرئاسية اليوم الجمعة 27 أكتوبر وحتى السبت 28 أكتوبر 2023، وقيدها بجدول المحكمة، كما حددت من يوم الأحد اقرأ أكثر ⮕

انتهاء اليوم الأول من فترة الطعون بالإدارية العليا على الانتخابات الرئاسية 2024انتهى اليوم الاول بالمحكمة الإدارية العليا، لإستقبال الطعون علي الانتخابات الرئاسية الذى بدأ في التاسعة صباح اليوم الجمعة،واستمر حتى الرابعة عصرا، وذلك حتي غدًا السبت 28 أكتوبر 2023. اقرأ أكثر ⮕

تعرف على توقعات برج الثور اليوم 28 أكتوبر 2023عالم الأبراج واحد من أكثر العلوم التي تشغل بال الكثير من الأشخاص، ولكل برج الخصائص والسمات الخاصة به التي تميزه عن غيره، وهذه السمات تحدد شخصية كل شخص ينتمي لهذا البرج. اقرأ أكثر ⮕