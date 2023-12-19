برامج التليفزيون تناقش القضايا المهمة في مصر

تناولت برامج التليفزيون مساء الاثنين، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، التى تشغل بال المواطن المصرى والرأى العام





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