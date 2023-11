براءة نظام السائق الآلي في تسلا من تهم القتل

وأوضحت المحكمة، أن حجج تسلا تكتسب زخما إذ تقول إنه عندما يحدث خطأ ما على الطريق، فإن المسؤولية النهائية تقع على عاتق السائق. ودفعت الدعوى المدنية، بأن نظام السائق الآلي تسبب في انحراف سيارة تسلا موديل 3 الخاصة بالمالك ميكا لي فجأة عن طريق سريع شرقي لوس أنجلوس بسرعة 105 كيلومترات في الساعة لتصطدم بنخلة وتشتعل فيها النيران في غضون ثوان.

والحادث الذي وقع عام 2019 أدى إلى مقتل شخص وإصابة الركاب في سيارته بجروح بالغة، ومنهم طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات.لمن يرغب في العمل خارج الأرض.. أول هبوط تجاري على سطح القمر قريبًا (فيديو)

