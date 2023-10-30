بذكريات الشهر الماضي.. شريف وجها لوجه أمام طارق حامد في كأس الملك

وللمرة الثانية خلال الموسم الجاري، يتقابل الثنائي المصري وجها لوجه، حيث يلعب طارق حامد في صفوف فريق ضمك، فيما يقود هجوم فريق الخليج اللاعب محمد شريف.

وتقابل الفريقان منذ شهر في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، وتحديدا في 30 سبتمبر الماضي، وانتهت المباراة بفوز فريق ضمك بثنائية نظيفة.ونجح فريق الخليج في الوصول لدور الـ16 من بطولة كأس الملك، وذلك عقب الفوز على فريق العدالة بثنائية نظيفة في دور الـ32 من بطولة كأس الملك.

وعلى الجانب الآخر، تمكن فريق ضمك من الوصول لدور الـ16 من بطولة كأس الملك، وذلك عقب تخطي عقبة فريق القيصومة بثنائية مقابل هدف.لكسر شوكة صن داونز.. أول قرارات الأهلي لحسم الصعود إلى نهائي الدوري الإفريقيرقم سلبي للأهلي وناقوس خطر في عصر السويسري كولر headtopics.com

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