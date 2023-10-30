بدون إصابات.. إطلاق صاروخين باتجاه بئر السبع وسط دوي صافرات الإنذار

وحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل"، دوت صافرات الإنذار في بئر السبع، مع سقوط صاروخين في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار.

وفي وقت سابق، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن قواته تواصل عملياتها برا وبحرا وجوا داخل قطاع غزة. ووفقا لصحيفة"تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال إن عمليته البرية في قطاع غزة تتقدم، وأن العديد من هجمات حماس أحبطت.وأضاف أن قوات الاحتلال واجهت عددا من عناصر حركة حماس التي تحاول مهاجمتها في قطاع غزة.

ووفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وجهت القوات البرية طائرات هليكوبتر مقاتلة تابعة للقوات الجوية وطائرات بدون طيار لضرب مجموعات المقاومة وقتل أعضائها.

عاجل.. حرائق في كريات شمونة بعد استهدافها بصواريخ من لبنانأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صافرات الانذار دوت في الجليل الأعلى وسط أنباء إطلاق رشقة صواريخ اقرأ أكثر ⮕

للمرة الأولى منذ المواجهة.. صفارات الإنذار تدوي في رعنانا وكفار سابا شمال تل أبيبأفاد مراسل قناة &171;الجزيرة&187; إلياس كرام، بإطلاق دفعة صاروخية من غزة باتجاه المواقع والبلدات الإسرائيلية، مشيرًا إلى دوي صفارات الإنذار اقرأ أكثر ⮕

صافرات إنذار تدوي في تل أبيب وعسقلانأفادت وسائل الإعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن صافرات الإنذار تدوي في عسقلان وتل أبيب وغوش اقرأ أكثر ⮕

الإسعاف الإسرائيلية: إصابة مبنى في بئر السبع بشكل مباشر جراء صاروخ أُطلق من غزةالإسعاف الإسرائيلية إصابة مبنى في بئر السبع بشكل مباشر جراء صاروخ أ طلق من غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية.. إعلام إسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في النقب قرب ديمونةقال إعلام إسرائيلي، اليوم السبت، إن صافرات الإنذار تدوي في منطقة النقب الوسطى قرب مدينة ديمونة، وفقا لنبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية. اقرأ أكثر ⮕

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب.. وحماس تعلن إطلاق رشقة صاروخية جديدةدوت صافرات الإنذار في تل أبيب، اليوم السبت، حسبما أفادت به مراسلة 'القاهرة الإخبارية' من الأراضي المحتلة، فيما أعلنت حركة حماس أنها قصف تل أبيب برشقة صاروخية جديدة. اقرأ أكثر ⮕