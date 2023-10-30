بدون طبيب.. 4 مشروبات سريعة لحرق دهون الجسم

إذا كنتي تحاولين انقاص وزنك بدون ادوية او نظام غذائي يمكن الاعتماد علي مشروبات لزيادة سرعة حرق الدهن بالجسم الشاي الأخضر: يحتوي على مركبات مثل الكاتشين والبوليفينولات التي تحفز عملية حرق الدهون وزيادة الأيض.

الزنجبيل: يحتوي على مركبات تعزز عملية الهضم وتحرق الدهون، كما أنه يساعد على تقليل الشهية وتعزيز الامتلاء البطني. ممنوع لاصحاب الضغط المرتفع القرفة: تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وزيادة حرق الدهون، كما أنها تعمل كمنبه لعملية الأيض. ممنوع لاصحاب الضغط المرتفعوقد حذرت سالي من الاصراف في تناول مشروبات حرق الدهون وعدم تناولها لمرضي الضغط المرتفع والمنخفض ومرضي السكر الا بأشراف من طبيب

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