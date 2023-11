بدلا من زحمة المواصلات.. أرخص سيارات رينو بـ135 ألف جنيه

للموظفين.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه فرصة لا تعوض.. فورد فوكاس بخصم 70% مواصفات السيارة رينو كليو موديل 2002حصلت السيارة رينو كليو موديل 2002 على محرك سعة 1400 سي سي رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 98 حصانا، مع نظام جر بالعجلات الأمامية، وعزم أقصى للدوران يبلغ 127 نيوتن متر.تتوفر السيارة رينو كليو موديل 2002 بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات أو علبة غيارات أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، ويبلغ معدل استهلاك الوقود 6.7 : 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

أسعار السيارة رينو كليو موديل 2002 مستعملةبلغ سعر السيارة رينو كليو موديل 2002 في سوق المستعمل بـ 135 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

