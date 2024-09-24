بدري: الدور المصري واضح في دعم الأشقاء في السودان

محمد عبد الرازققال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن الدور ال مصر ي واضح للجميع في دعم الأشقاء في ال سودان ، فهي دولة شقيقة ودولة جوار ونعتز بها، كما أن الشعب ال مصر ي والقيادة ال مصر ية كريمة للغاية ولا تتوقف عن تقديم كل أشكال التعاون والدعم.وأضاف خلال لقاء خاص عبر شاشة"القاهرة الإخبارية"، الأعداد الهائلة من الأشقاء ال سودان يين الذين تدفقوا إلى مصر بعد اندلاع الأحداث المؤسفة في إبريل 2023 في ال سودان وهم محل ترحيب وهم أشقاءنا وبين إخوانهم في مصر ونقدم لهم كل أشكال الدعم.

وتابع أننا استضفنا لقاء هام جدا لكل القوى السياسية والمدنية السودانية وتوصلوا إلى مخرجات واضحة بإنشاء نظام ديمقراطي في السودان شامل يشمل كل القوى السياسية والمعارضة والعسكرية ونحن ندعم كل ما يتوافق عليه الأشقاء في السودان ولابد على التأكيد على الملكية السودانية لعملية التسوية هناك، وهناك دور مصري واضح في العمل على التوقف لاتفاق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات.

سودان مصر صراع تسوية ديمقراطية

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