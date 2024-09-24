ل بناء الإنسان كأحد المحاور المهمة ضمن ال مشروع القومي للتنمية البشرية، مما يعكس رؤية القيادة السياسية في مصر نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، والتي تستهدف تكثيف عمل الجهات الحكومية، والجهات الشريكة؛ من أجل تحسين مؤشرات التنمية البشرية واستعادة الشخصية ال مصر ية الحقيقية.
ويتضمن المشروع إطلاق ثلاثة برامج فرعية موجهة لكل فئة عمرية طبقاً لاحتياجاتها؛ بدءًا من برامج الأطفال حديثي الولادة إلى عمر 6 سنوات، والتي تشمل الاهتمام بالطفولة المبكرة من حيث التنشئة البدنية والعقلية والنفسية والصحية، فضلاً عن إنشاء الحضانات ورياض الأطفال وبناء كوادر العاملين بها، يليها برامج للفئات العمرية من سن 6 سنوات إلى 18 سنة، وتتضمن برامج رياضية وصحية وتعليمية وتدريبية لتحسين مهاراتهم وضمان تجهيزهم لسوق العمل، وصولاً لبرامج الكبار من سن 18 إلى 65 عاما وما فوق، وتشمل برامج تدريبية ورفع...
ويستهدف المشروع القومي للتنمية البشرية رفع مؤشرات التنمية البشرية، وتطوير الخدمات الحكومية، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والتي تتضمن: .التعليم توضح تفاصيل تنفيذ الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للطلاب إدانات واسعة للعدوان الغاشم على لبنان.. جيش الاحتلال يعلن ضرب 1600هدف لحزب الله خلال 24 ساعة.. 492 شهيدا بينهم 35 طفلا و1645مصابا.. فتح 90 مدرسة لإيواء النازحين.. بوريل: المنطقة على شفا حرب شاملة"بداية جديدة لبناء الإنسان" تتوج جهود الدولة فى التنمية البشرية.. سياسيون: خطوة مهمة لتمكين الأفراد وتعزيز دورهم فى بناء المجتمع.. ويؤكدون: تساهم فى تحسين جودة حياة المواطن وتتوافق مع رؤية 2030
تنمية بشرية مصر مشروع بناء الإنسان
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