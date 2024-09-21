بدأت ندوة مناقشة رواية 'لقد تم حظرك' للكتابة نوارة نجم

هاريس مستعدة لمناظرة ثانية.. وترامب لا يرغب في مزيد من المناظراتأسرة سعد الصغير تستغيث بالنائب العام بعد تداول تفاصيل التحقيقات معه: القانون يمنع انتهاك أعراض الناسنشر في: السبت 21 سبتمبر 2024 - 8:46 م | آخر تحديث: السبت 21 سبتمبر 2024 - 8:46 م

حضر الندوة الأستاذة أميرة أبو المجد العضو المنتدب بدار الشروق، الكاتب الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق، السفيرة ليلى بهاء الدين، الكاتبة منى أنيس، الأستاذة نانسي حبيب مسئول النشر بدار الشروق، الكاتب الصحفي أسامة فطين، الكاتبة سمر علي، الكاتبة هبة عبد العليم، الكاتب شريف العصفوري، الكاتبة دينا الحمامي، الأستاذ عمرو عز الدين مسؤول التسويق بدار الشروق، الكاتبة آية طنطاوي، الكاتبة منى عبد الوهاب، ومجموعة كبيرة من القراء...

وأضافت أن نوارة ابتعدت عن تأثير العائلة والأسرة في كتاباتها للرواية، حتى أن والدتها الكاتبة والناقدة الكبيرة صافيناز كاظم لم تقرأ الرواية قبل نشرها.

روايات نقد كتابة نوارة نجم دار الشروق

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