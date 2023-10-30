بدء التدريب ببرنامج مبادئ الكهرباء والطاقة الشمسية بأسوان

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أوضح فوزى صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان، أنه تم البدء فى التدريب ببرنامج مبادئ الكهرباء والطاقة الشمسية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى، وهو الذى يأتى ضمن خطة عمل مشتركة بين وزارة العمل وبرنامج الغذاء العالمى .

جاء ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى"مهنتك مستقبلك" للإهتمام بالشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم ، ووفقاً لتكليفات وزير العمل حسن شحاتة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان . ولفت إلي أنه يتم تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المشتركة بمركز تدريب مهني المحمودية، ومنها برنامج الطاقة الشمسية حيث يستغرق البرنامج 25 يوم، ويشمل التدريب على المهارات الحياتية، ثم يليه الشق الفني وهو السولار باور وذلك بهدف تخريج مساعد فنى تركيب وصيانة الألواح الشمسية .

فيما وجه المتدربين الشكر والتقدير للقيادة السياسية على حرصها الدائم والدؤوب للارتقاء بمستوى الشباب، مقدمين شكرهم أيضاً للوزير حسن شحاته، والمحافظ أشرف عطية على إتاحة مثل هذه التدريبات فى مراكز تدريبية مميزة تنافس أفضل المراكز الأخرى . headtopics.com

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