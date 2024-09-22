بدء فعاليات اللقاء الإقليمي الأول لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال قضايا المرأة

غادة ماهرتبدأ غدًا الاثنين فعاليات الذي تعقده منظمة المرأة العربية في إطار الشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وذلك بالقاهرة في الفترة 23-25 سبتمبر/ 2024.

يشارك في اللقاء ممثلو/ممثلات 13 دولة عربية هي: الأردن وتونس والجزائر والسودان وسوريا والعراق وسلطنة عمان وفلسطين ولبنان وليبيا ومصر والمغرب واليمن.

منظمة المرأة العربية التعاون الإقليمي قضايا المرأة الآليات الوطنية تبادل الخبرات

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