بدء العام الدراسي الجديد في الوادي الجديد بحفاوة وتنظيم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استقبلت مدارس محافظة ال وادي الجديد ، اليوم الأحد، نحو 70 ألف طالب وطالبة في أول أيام الفصل الدراسي الأول، وسط أجواء من البهجة والاحتفالات.

وفي هذا السياق، أجرى المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، جولة ميدانية شملت عددًا من مدارس المحافظة لمتابعة انتظام العملية التعليمية. وأكد وكيل وزارة التعليم بالمحافظة أن الدراسة انتظمت في 502 مدرسة، حيث جرى تجهيز المدارس والانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لضمان توفير بيئة تعليمية جاذبة ومريحة للطلاب.

تربية تعليم وادي الجديد عام دراسي الطلاب

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