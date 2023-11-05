بدء تدريب مديرى المدارس خريجى الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية في التعليم الخاص. تم ختم الاستمارة بخاتم جهة العمل والإدارة التعليمية. وزير الصحة يتفقد تمركز سيارات الإسعاف بمعبر رفح البرى. جوتيريش يجدد مناشدته بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في غزة. وزير الخارجية يؤكد رفض مصر تصفية القضية الفلسطينية.

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YOUM7: بدء تدريب مديرى المدارس خريجى الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية.. اليومأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء تدريب مديرى المدارس الجدد بداية من اليوم الأحد وحتى الخميس 16 نوفمبر.

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ELBALADOFFİCİAL: حصاد جامعة حلوان الأسبوعي.. الاطمئنان على سير العملية التعليمية وتوقيع بروتوكولات تعاونشهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان حفل تخرج الدفعة الأولى من خريجي برنامج الدبلوم المهنية فى التربية تخصص القيادة التربوية والأمن القومي

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YOUM7: وكيل تعليم كفر الشيخ: 23 مديرا من خريجى الدفعة الأولى من مبادرة 1000 مدير مديريةأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن عدد خريجي الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة، 23 مديراً، ضمن خريجي الدفعة المرحلة الأولى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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YOUM7: تعرف على تفاصيل مشروعات وزارة الرى ضمن حياة كريمةنفذت وزارة الموارد المائية والري العديد من المشروعات فى أكثر من محور ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك منذ إنطلاقها في يناير 2019..

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ALBAWABANEWS: وكيل تعليم جنوب سيناء يناقش دعم خريجي المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسةعقد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم السبت، اجتماعا مع مدير الإدارات التعليمية (بطور سيناء وشرم الشيخ وأبورديس ودهب ) لاستعراض أوجه الدعم لخريجي المبادرة الرئاسية (1000 ) مدير مدرسة بالمحافظة الذي بلغ عددهم (6) مدير مدرسة

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YOUM7: مجازر إسرائيل لا تتوقف.. شهداء وجرحى فى قصف للآلاف من النازحين فى مدرسة الفاخورة.. دمار هائل يستهدف المبانى والمستشفيات وخزانات المياه ومولدات الكهرباء.. وجنود الاحتلال يرفعون علمهم على مسجد بمخيم الفوارلم تتوقف مجازر الاحتلال الإسرائيلي، في غزة منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من شهر أكتوبر الماضي، فقد كانت المدارس والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والمساجد والممتلكات العامة والخاصة ضمن بؤرة الاستهداف الإسرائيلي.

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