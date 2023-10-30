بدء التدريب المجانى لشباب أسوان على مهن الطاقة الشمسية

بدات مديرية العمل بمحافظة أسوان ، فعاليات البرنامج التدريبي المجاني في مجال الطاقة الشمسية ، ضمن خطة عمل مشتركة بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة ، لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية المشتركة ، بمركز التدريب المهني بالمحمودية ومنها برنامج التدريب في مجال الطاقة الشمسية ومدته 25 يوم تدريبي.

تشمل التدريب على المهارات الحياتية إلى جانب جزء فني وهو" السولار باور" ؛ يهدف البرنامج تخريج مساعد فني، تركيب وصيانة الألواح الشمسية. يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف جهود تدريب الشباب على مهن المستقبل، والمستحدثة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المتخصصة في تقديم برامج تدريبية على تلك المهن لتأهيل الشباب وفق أحدث برامج وأساليب التدريب العالمية،وبالمهارات اللازمة التي تمكنهم من الحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة وتحقق أهداف التنمية المستدامة .

وأوضح فوزي صابر مدير المديرية ، انه جرى البدء في تنفيذ البرنامج التدريبي تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وفق منهج تدريبي يشمل التدريب على مبادئ الكهرباء والطاقة الشمسية،مع تشجيع الشباب من الجنسين والشباب ذوي الهمم على التقدم للالتحاق بالتدريب . headtopics.com

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