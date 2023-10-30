بدء حصاد محصول الأرز بإنتاجية وفيرة فى مزارع مفيض باريس بالوادى الجديد

في مزارع مفيض باريس والذي حقق إنتاجية وفيرة فى المساحات المنزرعة بعد صدور قرار المحافظ بزراعة الأرز فى محيط بحيرة باريس بفترة سماح لمدة عام للراغبين من أبناء المحافظة، مع توفير التقاوى بأسعار مخفضة مع بداية الموسم بالتعاون مع وزارة الزراعة، استجابةً لمطالب المزارعين فى ظل حظر زراعات الأرز بنطاق المحافظة حفاظًا على الخزّان الجوفى.

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم على فتح باب التقدم للحصول على قطع أراض زراعية بمساحة من 5 إلى 10 أفدنة بأسعار رمزية ومهلة للسداد لراغبى زراعة الأرز بمحيط بحيرة مفيض باريس، كمبادرة للاكتفاء الذاتى وتوفير فرص دخل متزايدة وذلك بصفة خاصة لأبناء المحافظة على مستوى كل المراكز والقرى.

الانتهاء من حصاد 292 ألف فدان من محصول الأرز فى الشرقية.. صورتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، سير انتظام أعمال حصاد محصول الأرز لهذا الموسم.. اقرأ أكثر ⮕

تعليم الوادى الجديد: انطلاق المنصة التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية غداأعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن بدء فعاليات المنصة التعليمية'تعلم معنا'، غداً الأحد والتى يجرى تنفيذها لدعم طلاب المحافظة بالمرحلة الاعدادية اقرأ أكثر ⮕

قطاع استصلاح الأراضي يكشف حصيلة حصاد الزيتون في منطقة شرق القناةأعلن الدكتور محمد عبد العال، رئيس قطاع استصلاح الأراضي، عن حصاد محصول الزيتون بمنطقة شرق القناة في مساحة 6000 فدان ومتوسط الإنتاجية 3 طن للفدان. اقرأ أكثر ⮕

مع بدء محصول الأرز.. حكاية صيام مع صناعة 'الشكائر' في مهنة تصارع الانقراضمع بدء محصول جمع الأرز في المناطق الريفية، يبدأ صيام محمد الرجل الأربعيني عمله في ورشته ليل نهار من أجل أن يجني قوت يومه، ويحق مما يريد من حياة مستقرة ينعم فيها بالطمأنينة، حيث يعمل منذ 30 عاما في مهنة إعادة تدوير البلاستيك الشكاير التي يجمع فيها محصول الأرز. اقرأ أكثر ⮕

إصابة 3 في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديدأصيب 3 أشخاص، في حادث مروري، اليوم الأحد، بطريق موط – العوينات بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد. تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام. اقرأ أكثر ⮕

3 أطنان للفدان.. 'استصلاح الأراضي': حصاد الزيتون في 6 آلاف فدان بشرق القناة3 أطنان للفدان استصلاح الأراضي حصاد الزيتون في 6 آلاف فدان بشرق القناة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕