بدء تنسيق القبول للطلاب والطالبات الناجحين بالشهادة الثانوية الأزهرية 2023

للالتحاق بجامعة الأزهر، وأوضح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للتنسيق وسجلوا رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني ببوابة مصر الرقمية ما يقرب من 77 ألف طالبٍ وطالبةٍ.بداية من يوم السبت 7 من سبتمبر وحتى يوم الخميس 12 من سبتمبر 2024م، قبل ان يصدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، علي بدء العمل بمكتب تنسيق القبول للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني بالشهادة الثانوية الازهرية للعام بداية من يوم قبل الاثتين الماضي ولمدة أسبوع.
وبعث مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني برسالة طمأنة لأبنائه الطلاب الذين قدموا تظلمات في نتائج بعض المواد إلى قطاع المعاهد الأزهرية بأن أي طالب سوف يحصل على درجات في أي مادة سوف يتم إضافتها إلى مجموعه الكلي، ومن ثم يتم تنسيق الطالب وفقًا لزيادة الدرجات التي يحصل عليها.ينقلنا للأجواء الباردة..
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جامعة الأزهر، تنسيق القبول، الشهادة الثانوية الأزه
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الآن فتح باب تسجبل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بجامعة الأزهرفتحت بوابة الحكومة المصرية منذ قليل باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية الناجحين بالدورين الاول و الثانى ، عبر بوابة الحكومة المصرية.
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