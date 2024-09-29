بدء تدريب المعلمين الجدد الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم بالأقصر

، بقيادة الدكتور صفوت جارح وكيل المديرية والقائم بأعمال وكيل الوزارة، عن تفاصيل البدء في تدريبات للمعلمين الجدد الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم، وذلك بدءاً من يوم الأحد 29 سبتمبر وحتى الأربعاء 2 أكتوبر المقبل.

ومن جانبه صرح الدكتور صفوت جارح وكيل المديرية والقائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إنه من المقرر أن يعقد التدريب خلال الفترة من يوم الأحد 29/9/2024 وحتى يوم الأربعاء 2/10/2024، وذلك في مدرسة الأقصر الثانوية بنات ومقرها أمام مدرسة سيدي أبو الحجاج الابتدائية في ميدان صلاح الدين، حيث يكون الحضور في تمام الساعة 8.30 صباحاً، والبالغ عددهم 69 معلما ومعلمة من حول الأقصر.

وكان قد اعتمد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، قرار التعاقد مع 299 معلماً مساعداً لرياض الأطفال ومعلم مساعد فصل من أبناء محافظة الأقصر، وذلك ضمن مسابقة الـ 30 ألف معلم، مؤكداً أن الاعتماد جاء بعد صدور قرار وزير التربية والتعليم رقم بتاريخ 8 / 9 / 2024 للتعاقد مع وظيفة معلم مساعد وكان نصيب محافظة الأقصر معلما مساعدا ومعلم مساعد فصل بمختلف التخصصات.

فيما أكد القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه جاري إجراءات تسليم المعلمين العمل بعد استيفائهم مصوغات التعيين واستلامهم العمل قبل بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025 ،مشيرا إلى الإدارات التعليمية بالأقصر بدأت في التعاقد مع المعلمين الجدد بالدفعة الثانية وكذلك الناجحين في الاختبارات والتظلمات في المرحلة الأولى لافتا الي انه سيتم الاعلان قريبا عن توافر فرص عمل للمعلمين بالحصة بمختلف الادارات التعليمية بالمحافظة لسد العجز في أعداد المدرسين.

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