بدء تسجيل المقررات بالبرنامج النوعي بقسم الجغرافيا

عن بدء تسجيل المقررات بال برنامج النوعي ب قسم ال جغرافيا ، ونظم المعلومات الجغرافية بنظام الساعات المعتمدة بفصل الخريف للعام الجامعي 2024/2025، للطلاب المقيدين، والمستجدين بال برنامج أون لاين على رابط موقع ابن الهيثم حتى يوم الأربعاء 25 سبتمبر الجاري.

ويتم التسجيل من خلال حساب الطالب الشخصي على نظام ابن الهيثم للدراسات العليا بادخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، واختيار طالب، ثم اختيار تسجيل أكاديمي، ثم اختيار تسجيل مقررات، ثم اختيار فصل الخريف، ثم اختيار العام 2024، ثم اختيار المقرر، ثم اختيار حفظ، ثم يقوم الطالب بالتوجه للدراسات العليا بالكلية؛ للمراجعة على النظام، واستخراج إيصال سداد رسوم المقررات، ثم التوجه لخزينة الكلية بفيزا بنكية للسداد، وتمتد فترة التسجيل حتى يوم الأربعاء المقبل على نظام ابن الهيثم، ولن يسمح بالتسجيل بعد...

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جامعة تسجيل برنامج جغرافيا قسم

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