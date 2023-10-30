بدء أعمال الدورة الـ26 لمؤتمر اتحاد المستثمرات العرب بالجامعة العربية

بايدن يعرب عن تقديره لجهود مصر في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزةرئيس الوزراء الفلسطيني: اوقفوا الحرب على أهلنا في غزةأنجلينا جولي تخرج عن صمتها وتدلي بتصريحات مثيرة حول الصراع الفلسطيني الإسرائيليبدأت منذ قليل أعمال الدورة الـ26 لمؤتمر اتحاد المستثمرات العرب التي تعقد تحت شعار"الشباب محور التنمية..

وأشارت أبو غزالة لمنتديي الشباب والمجتمع المدني اللذين عقدا الأسبوع الماضي بمقر الأمانة العامة، وذلك قبل انطلاق القمة الاقتصادية التنموية، منوهة بالرسائل التي تضمنها كل منتدى سواء للشباب أو المجتمع المدني و التي من المقرر أن يتم عرضها خلال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا.

كما حرصت فوتشيتش على إطلاق رسالة سلام من قلب جامعة الدول العربية للعالم، وعبرت عن أملها في حصول الشعب الفلسطيني على حقه في الاستقرار وأن ينعم بالسلام، الذي يستحقه. وأشادت بمبادرة الاتحاد ودوره في دعم المرأة المصرية والعربية، مشيرة للعلاقات التاريخية بين صربيا ومصر والتعاون المشترك بين البلدين، مؤكدة أنه هناك ضرورة لتعزيز التعاون لخلق فرص جديدة في ظل التحديات التي تواجه العالم حاليا. headtopics.com

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