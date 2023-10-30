بدء اجتماع 'حقوق إنسان النواب' لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية وفضحه عالميا

وجهة نظر الكيان الصهيوني وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية، لتوثيق الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وبحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشان مصر في التقارير الدولية، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

وكانت انتخابات هيئة مكتب اللجنة بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني قد أسفر عن فوز النائب طارق رضوان برئاستها وكل من النائبين أيمن أبو العلا و محمد عبد العزيز بوكالتها، ومحمد تيسير مطر بأمانة السر، وذلك بالتزكية.

'حقوق إنسان النواب' تجتمع بمنظمات المجتمع المدنى لتوثيق الانتهاكات الإسرائيليةتعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الإثنين، اجتماعا هاما بحضور مؤسسات المجتمع المدني المصرية ، لتوثيق وتجهيز ملفات مذكرات للعرض على المؤسسات التشريعية اقرأ أكثر ⮕

القومي لحقوق الإنسان يطالب بعقد جلسة طارئة بجنيف لوقف التصعيد الإسرائيليأدان رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور محمد ممدوح، الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الأبرياء اقرأ أكثر ⮕

عضو بـ«التنسيقية»: إعداد ملف لتوثيق انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيليقال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اجتماع لجنة حقوق الإنسان اليوم، يهدف إلى توثيق وإدانة ما يحدث من انتهاكات بحق ال اقرأ أكثر ⮕

«حقوق إنسان النواب»: ضرورة توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزةقالت نانسي نعيم عضو حقوق الإنسان بالنواب أن هناك لقاء يُعقد اليوم بحضور المؤسسات الحقوقية المختلفة للخروج بوثيقة حول جرائم الاحتلال ترسل للبرلمان الأوروبي. اقرأ أكثر ⮕

حقوق إنسان النواب: لايوجد تكافؤ فرص فى صرف دعم الصادراتأعلن النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: موافقتة من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان... اقرأ أكثر ⮕

بدء الاجتماع المغلق للحركة المدنية لبحث تطورات الأوضاع في غزةبدء منذ قليل، اجتماع أحزاب الحركة المدنية المغلق بمقر النادي السياسي لحزب المحافظين بجاردن سيتي. اقرأ أكثر ⮕