بدء الدراسة في 2253 مدرسة بالفيوم اليوم

، أن 2253 مدرسة فى الفيوم ستبدأ الدراسة بها اليوم مشيرة إلى أن دخول المدارس بشكل تدريجى بحيث يبدأ تلاميذ وطلاب الصفوف الاول والثانى الابتدائى والأول الإعدادى والأول الثانوى يوم الأحد والثالث والرابع الابتدائى والثانى الإعدادي والثانى الثانوى يوم الإثنين والخامس والسادس الابتدائى والثالث الإعدادي والثانوى يوم الثلاثاء.

وأكدت وكيل الوزارة على إنتهاء كافة الاستعدادات اللازمة لبداية العام الدراسى الجديد، وتجهيز قوائم الفصول وتعليقها داخل كل فصل، وإعداد الجداول المدرسية، ونظافة المدارس والفصول الدراسية، وإعداد وتعليق قوائم الفصول الدراسية ، وميكنة جداول الحصص للمعلمين، والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد 2025/2024م

كما أشارت الدكتورة أماني، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة والاطمئنان على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وبدء الدراسة ، كما تم الانتهاء من مراجعة التجهيزات المدرسية والمبانى والانتهاء من أعمال مراجعة جميع النوافذ وسلامتها وتجديد دهان البوابات وغسيل خزانات المياه وتطهيرها، ومراجعة طفايات الحريق وجميع الوصلات الكهربائية وتجديد الاعلام وتطبيق شروط الآمان والسلامة بالمدارس والمنشآت التعليمية.

كما تم التأكيد على مديرى المدارس بمتابعة تنفيذ جدول الاشراف اليومى و الالتزام بالزى المدرسى وحسن معاملة أولياء الأمور وعقد لقاءات دورية مع أولياء الأمور، مع استمرار تكثيف أعمال النظافة ، والتاكيد على قيم المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن والالتزام بتحية العلم والنشيد الوطنى وتضافر كافة الجهود للعمل على خروج المدرسة في أجمل صوره ممكنة لاستقبال أبنائنا الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد 2025/2024مأشرف زكي: آثار الحكيم بخير وستخرج من المستشفى اليوم بعد انتهاء الفحوصاتحسين الشحات: واجهنا...

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