بحوزته مليون ونصف دولار.. ضبط تشكيل عصابي لتزييف العملات الأجنبية وترويجها بالقاهرة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في تزييف العملات الأجنبية وترويجها، خلال ضربة أمنية حاسمة لمروجي العملات الأجنبية المقلدة. تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من مالكي شركتين بمحافظة بالقاهرة بتعرفهما على شخصين، من خلال موقع"فيسبوك"، واتفاقهم على التقابل بدائرة القسم لاستبدال مبلغ مالي بالعملة الأجنبية، وعقب انصراف المذكورين اكتشفا بأن العملات الأجنبية"مقلدة".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية وربة منزل، تم ضبطهما وبحوزتهما عملات محلية وعملات أجنبية مقلدة، و2 بطاقة بنكية، ودراجة نارية بدون لوحات مستخدمة في ارتكاب وقائع النصب. headtopics.com

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعتين المشار إليهما، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات تلك الوقائع. وأقرا المتهمان بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين من راغبي استبدال العملات المحلية بأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي عن طريق قيامهم بإنشاء حسابات وهمية بموقع"فيسبوك" وقيامهم بالتواصل مع راغبي استبدال العملات لتنفيذ وقائع النصب.

كما تبين تحصلهم على العملات الأجنبية"المقلدة" من سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، له معلومات جنائية،"تم ضبطه" وبحوزته"مبلغ مالي عملات أجنبية مقلدة"، وبمواجهته أيد ماجاء بأقوال المتهمين المضبوطين. وباستكمال التحريات أمكن التوصل إلى باقي مصادر العملات الأجنبية"المقلدة" وتبين أنهم 3 أشخاص، مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، تم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية"مقلدة" بلغت أكثر من مليون ونصف دولار أمريكي، كما أمكن تحديد المطبعة التي تم تزوير العملات بها كائنة بمنطقة إمبابة بالجيزة. headtopics.com

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