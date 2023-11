بحوزتهم 115 فرش حشيش .. حبس المتهمين بحيازة مواد مخدرة بالأميرية

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم الاميرية تفيد بقيام م.ن، وم ب عاطلين عن قيامهما بتخزين وتشوين كمية كبيرة من مخدر الحشيش، علي الفور انتقلت قوة امنية الي مكان المتهمان، وباعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما وعثر معهم علي 115 فرش حشيش زن 12 كيلو جرامات، ومبلغ مالي وهاتفين محمول وسلاحين أبيض عبارة عن “مطواتين” وسيارة ملاكي.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، الهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما، والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهما.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: 12 كيلو حشيش..تجديد حبس 3 تجار مخدرات بالقاهرةقرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس ٣ اشخاص، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة ١٢ كيلو حشيش بقصد الإتجار فيها.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: إحالة عامل للمحاكمة بتهمة إصابة شخص بطلق نارى فى النزهةأمرت نيابة النزهه باحالة عامل للمحاكمة الجنائية، بتهمة التعدى على شخص وإصابته بطلق نارى لخلافات مالية بينهما فضلا عن حيازة المتهم مواد مخدرة 'حشيش'.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: الحبس 8 أشهر للمتهم بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري بالعجوزةعاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، شاب بالحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه، لإدانته بحيازة مخدر الهيروين، والحبس شهرين لحيازته سلاح أبيض كتر دون ضرورة مهنية بمنطقة العجوزة.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: كوكتيل ممنوعات .. قرار عاجل ضد سيدة حولت شقتها لمصنع مخدرات بالقاهرةقررت نيابة الشروق وبدر الجزئية، حبس سيدة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بتحويل شقتها لمصنع مواد مخدرة وعثر بداخلها علي

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: حبس عاطل لحيازته 1.5 كيلو مواد مخدرة بالقليوبيةأمرت النيابة العامة في القليوبية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المخدرات بمدينة بنها، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: 3.5 كيلو حشيش .. حبس كهربائي لاتجاره في المخدرات بالقاهرةقررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس كهربائي ، ٤ ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,500 كيلو جرام.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕