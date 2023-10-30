بحضور نجوم الكرة.. افتتاح متحف الأساطير في بوليفارد الرياض (فيديو)

كتبت- بهيرة فودة: افتتح المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي، مساء أمس الأحد، متحف الأساطير في بوليفارد الرياض بحضور نجوم كرة القدم. ونشر آل الشيخ، مقطع فيديو من الافتتاح، عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، وعلق: "بحضور أساطير كرة القدم تم افتتاح متحف الأساطير في بوليفارد سيتي".

ويواصل تركي آل الشيخ، الترويج للحدث الأبرز بموسم الرياض وأقام حفل عشاء على هامش المباراة وسط حضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة منهم لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، الفنان السعودي رابح صقر، لاعب منتخب البرازيل المعتزل رونالدو، الفنان محمد هنيدي، الفنانة نانسي عجرم، الفنان بيومي فؤاد، الفنانة أصالة والفنان محمد حماقي، مغني الراب الأمريكي، إيمنيم، الفنان أحمد عز.

وسط حضور نجوم الفن.. افتتاح حفل موسم الرياضوسط حضور نجوم الفن افتتاح حفل موسم الرياض | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

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