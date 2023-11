بحضور حفيدته.. مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك تحيي ذكرى الفنان محمد فوزي

وكرم الملتقى اسم الفنان الراحل محمد فوزي، بفقرات غنائية من تراثه بقيادة المايسترو أحمد مظهر، منها فتافيت السكر"موسيقى"، مال القمر ماله غناء مصطفى أبو سته، فين قلبي غناء شريف الششتاوي، طير بينا ياقلبي، بلدي أحببتك يا بلدي غناء فتحي بدر، تعب الهوى قلبي، ويلك ويلك، ياسلام ياسلام، عمري مادقت الحب غناء كريمة الحناوي، أنا قلبي خالي، يالأسمراني، ذهب الليل غناء ديالا، كل دقة في قلبي غناء هند هنداوي، وديتو شحات الغرام غناء هند وفتحي، واحنا قلب غناء كريمة وسعيد وداري العيون غناء سعيد العندليب،...

أدار الندوة الكاتبة عزة عزالدين، وقالت حفيدته الدكتورة ميادة الحو، إنها تحضر الندوة كواجب لإحياء ذكرى جدها الراحل محمد فوزي، وأكدت على أن جدها شقيق الراحلة الفنانة هدى سلطان، وعائلة الحو أصولها عربية من فلسطين وبالتحديد قطاع غزة، وأقامت العائلة بالغربية وطنطا، وأشارت أن جدها كان بين الحين والآخر يذهب إلى القرية والمحافظة.

وتابعت:"محمد فوزي ولد فى 1918 وتوفى 1966، وهى الحفيدة الصغرى التى لم تعاصر جدها إنما تعرفت عليه من خلال أعماله السينمائية التى تشاهدها كالجمهور"، وقالت إنها استمعت عنه كثير من والدها وعمها، وأنه كان يمتاز بالبساطة والبهجة فى الواقع وأيضا عبر أعماله التمثيلية.

وأشارت أن جدها كان متفوق فى دراسته ولكن فضل الغناء والألحان وكان فى هذا الوقت الفن مرفوض ووالده كان يحلم أن يكون طبيبا أو مهندسا نظرا لتفوقه، وكان فى ذلك التوقيت بين جدها ووالدها خلاف فى الأسرة إلا أن والدة الفنان الراحل كانت محايدة ودعمته.

واضافت أن جدها فوزي، وصل بالأغنية العربية إلى العالمية بأغنية"يامصطفى يا مصطفى"، وأوضحت أن اللحن غربى واسم مصطفى عربيا لذلك كل الأجيال تسمع الأغنية حتى الآن.

