بحثا عن الآثار.. حلم محمود بالثراء السريع تحول إلى وفاته بأسيوط

حلم محمود بالثراء السريع وأخذ يبحث عن السراب الذي عادة ما ينتهي بجريمة إما سجن أو موت للباحثين عن الثراء السريع غير الشرعي والتنقيب عن الآثار.

احداث الواقعة تدور احداث الواقعة في مركز ساحل سليم في محافظة اسيوط ، حيص تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بالحادث ووجود حالة وفاة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ، وبالمعاينة الأولية تبين إلى انهيار بئر على عمق 5 امتار وبداخلها"محمود.م. ح" 38 عامًا، ما أدى إلى وفاته أثناء البحث والتنقيب عن الآثار.

مصرع شخص انهار عليه حفر أثناء بحثه عن الآثار بأسيوطلقي شخص مصرعه، إثر انهيار حفرة عليه أثناء تنقيبه للبحث عن الآثار بمركز ساحل سليم في أسيوط اقرأ أكثر ⮕

أسامة كمال: تحول في الرأي العام العالمي بشأن غزة لمن يقل عمرهم عن 30 عاماأسامة كمال: تحول في الرأي العام العالمي بشأن غزة لمن يقل عمرهم عن 30 عاما اقرأ أكثر ⮕

وصول والدى ماثيو بيري نجم مسلسل Friends لمكان وفاتهشهد مكان وفاة ماثيو بيري نجم مسلسل الأصدقاء، وصول والديه إلى مكان وفاته، بعدما صدم خبر وفاته محبيه مؤخرًا، عقب نشر الصحف العالمية اقرأ أكثر ⮕

وزير المالية الإسرائيلى: لن نحول أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية هذا الشهركشف وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش عن أنه أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بأن وزارته لن تحول أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية هذا الشهر. اقرأ أكثر ⮕

وزير المالية الإسرائيلي: لن نحول أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية هذا الشهركشف وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن أنه أبلغ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، بأن وزارته لن تحول أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية هذا الشهر. اقرأ أكثر ⮕

وزير المالية الإسرائيلي: لن نحول أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية هذا الشهر لدعمها حماسكشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عن أنه أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم -الاثنين-، بأن وزارته لن تحول أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية هذا الشهر. اقرأ أكثر ⮕