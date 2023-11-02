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بث مباشر| افتتاح مدبولي مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة 6 أكتوبر

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تقدم «بوابة أخبار اليوم» خدمة البث المباشر لمتابعيها، لافتتاح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر.

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