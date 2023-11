بث مباشر.. رئيس الوزراء يفتتح مجمع مدارس القرية الكونية في السادس من أكتوبر

وتم إنشاء المجمع التعليمي بالقرية الكونية على مساحة تبلغ حوالي 50 فدانًا، فيما يضم المجمع 5 مدارس تستوعب من 5 آلاف إلى 10 آلاف طالب، وسيشهد مدبولي تشغيل 4 مدارس اليوم. ومن المقرر أن تقوم مدارس المجمع التعليمي بالقرية الكونية بتدريس المناهج المصرية بملامح ومواصفات دولية (أمريكي وبريطاني وفرنسي)، وتقديم الخدمات التعليمية المتميزة.

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تولي اهتمام كبير بالتعليم، وأن هناك توافق من أجل أن تتماشى العملية التعليمية مع سوق العمل. وقالت خلال افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، أن رؤية مصر 2030، بشأن التعليم، تكون من أجل الاتاحة و التنافسية.

