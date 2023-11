بث مباشر.. افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر

وأكد محمد فاروق المنسق العام لحملة مواطن، على جرأة القيادة السياسية على تنظيم المؤتمر في هذا التوقيت القاتل، وهو ما يوضح مدى قراءة مصر للمشهد عن قرب ومعرفة المخطط المعد مسبقا لإنهاك الدولة الوطنية، وزعزة استقرارها وهو ما ترفضه مصر شكلا وموضوعا وتقف حائط صد وحيد للدفاع عن القضية الفلسطينية والحفاظ عليها وعدم تصفيتها.

وأضاف فاروق، أن الخطوة الجرئية التي أقدم عليها رئيس مجلس الوزراء تستحق الإشادة والدعم، مؤكدا أن مصر أوصلت رسالتها المطلوبة لكل العالم، وهي التأكيد على الرفض التام من كل أطياف المجتمع لأي محاولة لتهجير سكان غزة إلى سيناء الحبيبة.نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم 01-11-2023 في نصف نهائي الدوري الأفريقي

