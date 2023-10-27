بث مباشر.. جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التصعيد في غزة

نقلت قناة"القاهرة الإخبارية" على الهواء مباشرة، الآن، جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التصعيد في غزة، لحماية المدنيين والتمسك بالقيم الدولية والإنسانية، ووقف الأعمال الإسرائيلية الغير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتأتي الجلسة بالتزامن مع بدء الاحتلال الإسرائيلي هجومه البري الشامل على قطاع غزة، منذ 3 ساعات تقريبًا، حيث يتواصل القصف المكثف على قطاع غزة بالتزامن مع الهجوم البري المدعو من الولايات المتحدة الأمريكية.

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بث مباشر مباراة الهلال السعودي تويتر ( 2 - 0 ) : كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم يلا شوت عاجل-"الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة"..عمرو أديب يشن هجوما حادًا على محمد سلام بعد مطالبته بتأجيل موسم الرياض 2023 headtopics.com

بدء جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول العدوان الإسرائيلى على غزةبدأت جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول العدوان الإسرائيلي على غزة. اقرأ أكثر ⮕

الجمعية العامة للأمم المتحدة تبحث الوضع بغزة في جلسة ماراثونيةمباحثات للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في غزة. اقرأ أكثر ⮕

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يستعرض جرائم إسرائيل فى غزة.. فيديوبث تليفزيون اليوم السابع جزء من أحداث الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول العدوان الإسرائيلي على غزة. اقرأ أكثر ⮕

رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: تقدمنا بمشروع قرار يمنع تهجير أى فلسطينىكشف رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح، عن ملامح مشروع قرار مقدم من المجموعة العربية للجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الأوضاع في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

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الجمعية العامة للأمم المتحدة تبحث الوضع في غزة في جلسة خاصةبدأ الاجتماع بكلمات لمندوبي إسرائيل وفلسطين اقرأ أكثر ⮕