بث مباشر.. مؤتمر صحفي للمجموعة العربية بعد دعوة الأمم المتحدة لهدنة إنسانية بغزة

120 صوتا| الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو بأغلبية ساحقة إلى هدنة إنسانية في غزة.. فيديوغزة الآن..

المدفعية الإسرائيلية تقصف القطاع وتحليق كثيف لطائرات الاحتلالجهود مصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة .. وتحركات للإفراج عن المحتجزين لدى حماس والفصائل الفلسطينيةمندوب فلسطين بالأمم المتحدة: يجب أن تنتهي الحرب ضد شعبنا.. فيديوكابتن عمرو صبحي

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من القاهرة.. نائب اليونيسف يطالب باستمرار وصول المساعدات الإنسانية لغزةشدد تيد شيبان نائب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، على دعوة المنظمة الأممية لهدنة إنسانية وتوفير الحماية للأطفال وفتح المعبر إلى غزة بشكل مستمر أمام حركة الإمدادات الإنسانى. اقرأ أكثر ⮕

أبو الغيط يُرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعى لهدنة إنسانية بغزةرحب أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، بنجاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في تبني قرار يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في غزة، تُفضي إلى وقف للأعمال العدائية اقرأ أكثر ⮕

الأمم المتحدة: ما يحدث في غزة عقاب جماعي وكارثة إنسانية في حق مليوني شخصالأمم المتحدة ما يحدث في غزة عقاب جماعي وكارثة إنسانية في حق مليوني شخص | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

عاجل.. الأمم المتحدة تقر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية في غزةأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار عربي، يدعو لهدنة إنسانية في قطاع غزة، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية ، منذ قليل. اقرأ أكثر ⮕

حماس تنفي ادعاءات إسرائيل باستخدام مستشفى الشفاء لأغراض عسكريةحماس تدعو الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية إلى التدخل فورا لوقف جنون القصف الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: الدعوة لوقف إطلاق النار بغزة محاولة لتقييد أيديناقال مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، اليوم، إن أي دعوة لوقف إطلاق النار في غزة ليست دعوة للسلام. اقرأ أكثر ⮕