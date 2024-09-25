بث تلفزيون 'بريكس' الروز على جهود مصر لتوفير خدمات الصحة النفسية لكبار السن وتوعية مرض الزهايمر

سلط تليفزيون "بريكس" الضوء اليوم الأربعاء، على الجهود التى تبذلها مصر لتوفير خدمات ال صحة النفسية ل كبار السن ، والتوعية ب مرض الزهايمر .

كما يقوم قسم الطب النفسي لكبار السن بالأمانة العامة للصحة النفسية بإجراء برامج تدريبية خاصة للأطباء وعلماء النفس والأخصائيين الاجتماعيين والممرضات القائمين على رعاية المرضى المسنين، وذلك لتحسين كفاءة الخدمة المقدمة. ضمن حملة مثلث تدمير الشعوب.. قصص الأنبياء والنساء فى القرآن أعمال رسخت لقيم اللغة العربية وقدمت حماية للأطفال فى مواجهة التطرف والإلحاد.. وصوت يحيى الفخرانى علامة مميزة فى ذاكرة الجميع

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