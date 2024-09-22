بث اليوم السابع يغطي تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة

بث تليفزيون اليوم السابع تغطية إخبارية من إعداد الزميل أحمد إسماعيل وتقديم منة يحيى، تناولت تفاصيل طرح وحدات بمشروعات ال إسكان المختلفة.

بدأ اليوم الأحد الموافق 22 سبتمبر، الحجز في مشروع «صبا» للإسكان فوق المتوسط امتداد التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك وفقاً لما أعلنته «توريك»، إحدى شركات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وينتهي الحجز في المشروع يوم 3 أكتوبر المقبل. أوضحت هيئة المجتمعات العمرانية، أن يتاح الحجز عن طريق زيارة الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان، علي أن يكون المقدم 15% من ثمن الوحدة وتقسيط الباقي علي 7 سنوات، وتبلغ مساحات الوحدات من 90 مترا و حتى 141 مترا مربعا.-إنشاء حساب جديد وتعيين كلمة المرور الجديدة.- إعادة تسجيل الدخول مرة أخرى عبر الضغط على خيار مستخدم، ومن ثم إدخال رمز المرور والرقم القومي.-بعد الانتهاء من مراجعة البيانات، قم بالضغط على ليظهر رقم الاستمارة الخاص.

-يتم تحويل كلاهما بمجموع 151,500 جنيه مصري على حساب بنك الإسكان والتعمير الموضح عبر رقم الاستمارة الذي استخرجها سابقًا .أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 1645 وحدة سكنية متنوعة بمساحات تصل إلى ، بأنظمة سداد ميسرة للحجز الفوري من خلال أجهزة 8 مدن جديدة، وذلك خلال الفترة من 29 سبتمبر الجارى إلى 28 أكتوبر المقبل، على أن يتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بأجهزة المدن المطروح بها الوحدات من يوم الأحد 29 سبتمبر 2024.

الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أكد أن الطرح يشمل 255 وحدة بمدينة العاشر من رمضان بمساحات تتراوح من 878 وحدة "جنة" بمدينة المنصورة الجديدة بمساحات تتراوح من كما يشمل الطرح 8 وحدات بمدينة الصالحية الجديدة بمساحات تتراوح من 8 وحدات بمدينة برج العرب الجديدة بمساحات تتراوح من حسين الشحات: جمهورنا العظيم لن توفي الكلمات حقكم.. نسر الأهلي لن يتوقفتنسيق جامعة الأزهر 2024: 88.92% للتمريض و69.

إسكان مشروعات سكنية طرح وحدات بنك التعمير والإسكان مدينة السادس من أكتوبر

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