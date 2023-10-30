بتهمة الإتجار في البشر.. تأجيل قضية البلوجر هبة السيد للشهر المقبل

شهدت ثاني جلسات محاكمة البلوجر هبة السيد الشهيرة بام زياد سماع مرافعة النيابة في القضية حيث وجهت لها المحكمة تهمة الاتجار في البشر.

وأكد محامي المتهمة، أن البلوجر هبه السيد كانت حامل أثناء القبض عليها في الشهر السابع وولدت طفلها داخل السجن وتم احتجازها منذ ٦ اشهر علي ذمة التحقيقات. متابعات ميدانية لأعمال الرصف والتطوير بسرس الليان في المنوفية غدا.. سماع مرافعة النيابة في قضية البلوجر هبة السيد المعروفة بـ"أم زياد" وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة هبه سيد ا. ا والمتهم محمد ح .ع.أ - السن ١٨ - طالب بالصف الثالث الثانوي -والمتهم حسن س.م.م.م _ هارب لأنهم في الفترة من عام ٢٠١٨ حتى ٢٩-٤-٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة الخصوص- محافظة القليوبية.

واستغلت أطفالها تجارياً بأن أظهرتهم في مقاطع مرئية نشرتها بحساباتها الشخصية بمواقع للتواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات وقد وقعت تلك الجريمة من بالغة على أطفال وارتكبتها والدتهم على النحو المبين بالتحقيقات وعرضت أخلاقهم للخطر، وعرضتهم داخل الأسرة للاستغلال التجاري، وقد وقعت تلك الجريمة من بالغة على أطفال وارتكبتها والدتهم على النحو المبين بالتحقيقات. headtopics.com

ثالثا: المتهم الثاني أيضا: هتك عرض شقيقته الصبية حبيبة حمدي عبد المجيد أحمد والتي لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تحديد بان جاءها أكثر من مرة وحسر عنها ملابسها ولامس مواطن عفتها بيديه وعضوه الذكري قاصدا من ذلك هتك عرضها، وقد وقعت تلك الجريمة من بالغ على طفلة على النحو المبين بالتحقيقات.

غدا.. مرافعة النيابة في قضية البلوجر 'أم زياد' بتهمة الاتجار بالبشرتستمع محكمة جنايات الارهاب والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون أمام الدائرة الثامنة غدا الاثنين مرافعة النيابة في قضية البلوجر هبه السيد المعروفة بإسم ( أم زياد ) بتهمة الاتجار بالبشر. اقرأ أكثر ⮕

اليوم.. مرافعة النيابة في قضية البلوجر 'أم زياد' بتهمة الاتجار بالبشرتستمع محكمة جنايات الارهاب والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون أمام الدائرة الثامنة اليوم الاثنين إلي مرافعة النيابة في قضية البلوجر هبه السيد المعروفة بإسم ( أم زياد ) بتهمة الاتجار بالبشر. اقرأ أكثر ⮕

القصة الكاملة لـ البلوجر هبة السيد.. أسرار الاتجار بالبشر وعلاقة أبنائهاالقصة الكاملة لـ البلوجر هبة السيد الشهيرة بـ أم زياد وحكاية العلاقة المحرمة بين ابنها وابنتها بعدما أذاعت في فيديو لها عن مشاهدتها لهم، وتفاصيل إتهامها بالإتجار في البشر... اقرأ أكثر ⮕

بدء محاكمة البلوجر أم زياد وآخرين بتهمة الاتجار في البشربدأت محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر الدائرة الثامنة، المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، محاكمة البلوجر «هبة ح. ع»؛ والمعروفة إعلاميا بـ «أم زياد»؛ وذلك بتهمة الاتجار بالبشر والاستماع لمرافعة النيابة العامة في القضية. اقرأ أكثر ⮕

النيابة تترافع اليوم فى محاكمة البلوجر هبة السيد صاحبة قناة 'أم زياد'تستمع محكمة جنايات الارهاب والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون أمام الدائرة الثامنة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسينى.. اقرأ أكثر ⮕

تأجيل محاكمة شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة لـ12 نوفمبر المقبلقررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة لجلسة 12 نوفمبر المقبل بعدما عقره كلب 'شرس'، أطلقه المتهم فى مشاجرة مع جيرانه.. اقرأ أكثر ⮕