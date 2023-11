بايدن يعرب عن دعمه لـ”هدنة” إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحماس

وخلال إلقاء بايدن كلمة في فعالية لجمع التبرّعات لحملته الانتخابية، قاطع رجل الرئيس الديموقراطي قائلاً “بصفتي حاخاماً، أطلب منكم الدعوة إلى وقف لإطلاق النار على الفور”. وردّ الرئيس البالغ من العمر 80 عاماً والطامح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة العام المقبل “أعتقد أنّنا بحاجة إلى فترة توقف. وفترة التوقف تعني إفساح الوقت لإخراجوفي معرض دفاعه عن موقفه خلال هذه الحرب قال بايدن أنه من أقنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالدعوة إلى وقف إطلاق النار لإخراج الرهائن، وأنه من تحدّث إلى الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي لإقناعه بفتح باب معبر رفح الذي يربط جنوب القطاع بمصر.

وتعليقاً على هذا الجانب من تصريح الرئيس الأمريكي، قال البيت الأبيض إنّ بايدن قصد بحديثه الرهينتين الأمريكيتين اللتين أطلقت حركة حماس سراحهما مؤخراً وترفض الولايات المتّحدة حتى اليوم الدعوة إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، معتبرة أنّ من شأن هذا الأمر أن يصبّ في مصلحة حركة حماس حصراً، لكنّ الإدارة الأمريكية دعت مراراً إلى “هدنات إنسانية” للسماح بإدخال المساعدات إلى القطاع وإخراج العالقين فيه.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MASRAWY: رئيس الفيدرالي: لا نفكر في خفض الفائدة ونراقب تطورات الحرب بين إسرائيل وحماسرئيس الفيدرالي لا نفكر في خفض الفائدة ونراقب تطورات الحرب بين إسرائيل وحماس | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: زعيم المعارضة البريطانية يوضح موقفه من الصراع بين إسرائيل وحماسموقف زعيم المعارضة البريطاني من الحرب بين إسرائيل وحماس

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: اعتداء وترهيب ومضايقات.. استهداف غير مسبوق لـ المسلمين في أمريكا |تفاصيلقالت أكبر منظمة للحقوق المدنية الإسلامية في الولايات المتحدة إن التقارير عن الاعتداء والترهيب والمضايقات ضد المسلمين في البلاد آخذة في الارتفاع منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: ماذا تريد الصين من محاولة التوسط في حرب غزة؟كانت الصين من أقوى الداعمين في اجتماعات الأمم المتحدة الأخيرة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: أمريكيون من أصول فلسطينية يجمعون 15 مليون دولار تبرعات لغزة خلال 10 أياميجمع الأمريكيون الفلسطينيون وجماعات الإغاثة في الولايات المتحدة الأموال لغزة التي تواجه أزمة إنسانية متفاقمة مع دخول الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: النفط يتوقف عن التراجع..السيناريوهات المتوقعة لأسعاره وسط مخاوف حرب غزةتشهد أسعار النفط صعودًا، اليوم الثلاثاء، بعد الهبوط الحاد الذي منيت به على وقع الإشارات التي تبين أن الحرب بين إسرائيل وحماس ستظل تحت السيطرة مع توقعات بتراجع الطلب.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕