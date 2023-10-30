بايدن يصدر أمرا تنفيذيا شاملا للاستفادة من الذكاء الاصطناعى وإدارة مخاطره

أصدر الرئيس الأمريكى جو بايدن أمرا تنفيذيا شاملا، والذى كان متوقعا على نطاق واسع، حول الذكاء الاصطناعى، يركز على اغتنام التكنولوجيا الناشئة وإدارة مخاطرها.وقال مسئول رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية، إن الرئيس بايدن يعتقد أنه عليه التزاما بتسخير قوى الذكاء الاصطناعى لتحقيق الخير مع حماية الناس من مخاطرة العميقة المحتملة.

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