بايدن: الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إسرائيل في مواجهة الهجمات الإيرانية

‏قال الرئيس الأمريكي جو بايدن ، إن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إسرائيل فى مواجهة الهجمات ال إيران ية الصاروخية، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأفاد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا إلى اجتماع مع نائبته هاريس وفريق الأمن القومي لمناقشة خطط إيران للهجوم على إسرائيل.الرئيس السيسى: نرفض انتهاك سيادة لبنان ونحذر من مغبة الإمعان فى التصعيد العسكرىالأحد المقبل إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر الرئيس السيسى يلتقى أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.. أكد تقديره لدورهم فى تعزيز منظومة العدالة والتقاضي والتزام الدولة الراسخ باستقلال القضاء بوصفه ركيزة دستورية أساسية.. ويشدد: لا أحد فوق القانون

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بايدن إسرائيل إيران هجمات صاروخية الولايات المتحدة

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