بايدن يؤكد على التعاون مع الصين في لقائه بوزير خارجيتها

سوابق وأسباب عملية.. لماذا لا يمكن لأحد التشكيك في أعداد ضحايا غزة؟ذكرى رحيل عميد الأدب العربي.. طه حسين صاحب المشروع الثقافي والفكري الرائدالجيش الإسرائيلي: القوات البرية ستوسع هجماتها على غزة خلال الساعات المقبلة، وسط تكهنات بأن الاجتماع يمهد لاجتماع بايدن مع الزعيم الصيني شي جين بينج الشهر المقبل.

وقال البيت الأبيض إن بايدن شدد في محادثته مع وانج على أنه يجب على الولايات المتحدة والصين"إدارة التنافس في العلاقة بينهما، بمسؤولية" وأيضا"العمل معا لمواجهة التحديات العالمية".وتناولت المباحثات بين الجانبين النزاعات التجارية، ووضع تايوان، والخلافات حول أصل والتعامل مع جائحة كوفيد 19، ودعم الصين الجزئي لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا.والتقى وانج بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق اليوم الجمعة، في واشنطن، بينما التقى بلينكن بالرئيس شي في بكين في يونيو الماضي.

وربما يسافر الرئيس شي لحضور قمة آسيا والمحيط الهادئ، المقررة في سان فرانسيسكو منتصف نوفمبر المقبل، الأمر الذي سيسهل له عقد اجتماع مباشر مع بايدن.منظمة الأونروا: غزة جحيم على الأرض ومأساة إنسانية

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