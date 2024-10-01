بايدن يأمر الجيش الأمريكي بمساعدة إسرائيل في الدفاع ضد الهجمات الإيرانية

أعلن البيت الأبيض ، قبل قليل، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر الجيش الأمريكي بمساعدة إسرائيل في الدفاع ضد ال هجمات ال إيران ية، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كما أفاد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كاميلة هاريس يتابعان تطورات الهجوم الإيراني على إسرائيل من غرفة العمليات بالبيت الأبيض.الرئيس السيسى: نرفض انتهاك سيادة لبنان ونحذر من مغبة الإمعان فى التصعيد العسكرىالأحد المقبل إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر الرئيس السيسى يلتقى أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.. أكد تقديره لدورهم فى تعزيز منظومة العدالة والتقاضي والتزام الدولة الراسخ باستقلال القضاء بوصفه ركيزة دستورية أساسية.. ويشدد: لا أحد فوق القانون

إسرائيل تحرق أشجار الأرز.. الاحتلال يجتاح الجنوب اللبنانى فى عملية عسكرية برية.. وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله أطلق صواريخ على مقر الاستخبارات العسكرية والموساد.. تل أبيب تطلب إخلاء 23 قرية لبنانية بشكل عاجلرئيس الوزراء: نستهدف توفير 8 ملايين فرصة عمل خلال 6 سنوات.. اقتصاد مصر حقق متوسط نمو 4.3% خلال 4 سنوات.. اتخذنا إجراءات مكنت اقتصاد مصر من مواجهة الأزمات.. ومصر عقدت شراكات استثمارية مع دول عربية لدعم النمورئيس الوزراء: اقتصاد مصر حقق متوسط نمو 4.

بايدن إسرائيل إيران هجمات البيت الأبيض

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