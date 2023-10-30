بايرن ميونخ يهدف لإبقاء موسيالا ونوير ضمن صفوف الفريق

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وقال دريسن في تصريحات لمحطة"بايريشر راندفانك" الإذاعية مساء الأحد إنه"يود بشدة" أن يربط موسيالا بالنادي البافاري طوال مسيرته. وأضاف دريسن :"جمال لاعب رائع بالفعل اليوم. لديه قدرات مذهلة وكذلك المزيد من الإمكانيات لمواصلة التطور، من الأفضل أن نبقيه معنا لأطول فترة ممكنة."وقال هاينر في تصريحات لصحيفة"أبيندتسايتونج":"لديه عقد معنا حتى عام 2026، ويعرف وضعه في بايرن، يعرف أن كل الأبواب مفتوحة أمامه هنا. أود استمراره معنا لأطول فترة ممكنة. لكن أيا من الطرفين ليس متعجلا."

وأبدى دريسن ترحيبا بعودة نجم حراسة المرمى مانويل نوير 37 عاما إلى الملاعب أخيرا بعد غياب لفترة طويلة بسبب تعرضه لكسر في الساق في ديسمبر الماضي. ويستمر عقد نوير حتى نهاية الموسم الجاري، وقال دريسن إن النادي يهدف لتجديد عقد الحارس مثلما حدث مع لاعبين بارزين أخرين بالفريق. headtopics.com

وأضاف دريسن :"لعب مباراة واحدة الآن (بعد العودة من الإصابة). أعتقد أنه ينبفي علينا منحه فرص المشاركة. وبعدها سنجلس (للتفاوض) عندما يحين الوقت المناسب."

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