بايرن ميونخ يتعادل مع باير ليفركوزن في مباراة مثيرة

إيجابيًا بنتيجة 1-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقةجاء هدفا المباراة عن طريق كل من روبرت أندريش في الدقيقة 31 من عمر اللقاء لصالح باير ليفركوزن ، قبل أن يدرك بايرن ميونخ التعادل عن طريق أليسكندر بافلوفيتش بالدقيقة 39.

بينما تواجد فريق باير ليفركوزن في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في لقاء والخسارة في مثله وتسجيل 14 هدفًا، وتلقى 10.وفشل بايرن ميونخ بقيادة مدربه الشاب البلجيكي فينسنت كومباني إلى مواصلة الانتصارات والابتعاد بالصدارة على حساب ليفركوزن، الذي يعيش أزهى عصوره في تجربته مع المدرب الإسباني تشابي ألونسو لاعب البافاري السابق.

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