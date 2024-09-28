بايدن يدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حزب الله

جو بايدن ، منذ قليل، أن اغتيال الأمين العام ل حزب الله حسن نصر الله بغارة إسرائيل ية على ضاحية بيروت الجنوبية إجراء يحقق العدالة لضحاياه الكثيرين، من بينهم الآلاف من المدنيين الأمريكيين وال إسرائيل يين واللبنانيين.كما أشار بايدن ، في بيان، إلى أن ' الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حزب الله وحماس والحوثيين وأي جماعات إرهابية أخرى مدعومة من إيران'، مضيفا أنه وجه وزير الدفاع 'بمواصلة تعزيز الوضع الدفاعي للقوات العسكرية الأمريكية' في المنطقة.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عن دعمه الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس في مواجهة الجماعات المدعومة من إيران. وقالت وزارة الدفاع الأميركية 'البنتاغون'، يوم السبت، إن الوزير لويد أوستن أبلغ نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة عازمة على منع إيران والجماعات التي تدعمها من استغلال الوضع في لبنان أو توسيع رقعة الصراع.إنجازات تغنى بها أنصار حسن نصر الله بعد اغتياله.. تحرير 2000 ونصر إلهي 2006إنجازات تغنى بها أنصار حسن نصر الله بعد اغتياله.. تحرير 2000 ونصر إلهي 2006جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميا مقتل حسن نصر اللهتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة حسن نصر الله..

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